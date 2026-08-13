A seguito della riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e del Tavolo tecnico tenutosi in Questura, presieduto dal vicario del questore Carlo Mossuto, sono state pianificate le attività operative con i rappresentanti delle Forze di Polizia e degli Enti interessati, al fine di garantire un sereno e ordinato svolgimento dei festeggiamenti di Ferragosto previsti per il 14 ed il 15 agosto. E’ stato varato un piano di sicurezza, disposto dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, in armonia con le direttive del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, volto alla prevenzione dei reati ed al controllo del territorio, attesa la già massiccia presenza di turisti italiani e stranieri nelle città della provincia.

Particolare attenzione sarà dedicata al sovraffollamento delle zone e delle spiagge dei litorali agrigentini, dove è consuetudine che numerose persone, in gran parte giovani, si radunino per trascorrervi la notte di Ferragosto. A tal proposito, il suddetto piano ha precipuamente l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica, di furti e altri reati contro la persona ed il patrimonio, rivolgendo altresì massima attenzione al contrasto del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti, non solo nelle cosiddette piazze di spaccio ma anche nei luoghi balneari maggiormente frequentati dai turisti.

Il dispositivo di vigilanza messo in atto, vedrà la partecipazione di numerosi agenti della Polizia di Stato di tutti gli Uffici operativi della Questura e dei Commissariati della provincia che opereranno in sinergia con le altre Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia provinciale, Polizia municipale, Capitaneria di porto, Vigili del fuoco e personale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) con particolare attenzione alle zone balneari del Capoluogo e della provincia, nonché degli itinerari turistici e i centri storici.

Saranno implementati i servizi di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e saranno potenziate le pattuglie della Squadra Mobile in servizio, per la repressione dei reati in generale. In città e nelle immediate vicinanze del capoluogo, saranno incrementate le pattuglie delle Volanti, con ulteriori servizi automontati per consentire ai numerosi turisti presenti ed ai residenti, una serena e sicura fruizione dei più rinomati luoghi di incontro della movida.

Le principali arterie extraurbane saranno pattugliate dagli equipaggi della Polizia Stradale. Tutti i Commissariati di Ps della provincia aumenteranno il numero di Volanti in servizio di controllo del territorio con particolare attenzione alle zone balneari. Inoltre, nei comuni rivieraschi sarà ulteriormente incrementato il numero di vedette in mare della Guardia di finanza e della Guardia costiera al fine di assicurare anche la sicurezza della navigazione e dei bagnanti. Durante l’espletamento dei suddetti servizi, la sala operativa della Questura manterrà un costante contatto, oltre che con le altre Forze dell’Ordine, anche con i Vigili del fuoco, 118 e Protezione civile provinciale e comunale.

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