Fernet Branca celebra per la prima volta a Milano i “Barback games”: ecco le date, le novità, il format.

I Barback Games, giochi evento targati Fernet-Branca e dedicati all’ampia comunità dei barman assistant, tornano in Italia e si preparano a dar vita ad una terza edizione italiana tutta da vivere.

A fare da cornice a questo divertente appuntamento sarà quest’anno Milano e più precisamente la seconda edizione di Mixology Experience, evento dedicato all’industria dell’ospitalità con un focus specifico sul settore beverage, in particolare il mondo dei cocktail. L’appuntamento è dal 7 al 9 maggio 2023, ma i Barback Games si svolgeranno effettivamente nella giornata di lunedì, poi lo spazio in cui si saranno svolti i giochi diventerà un’area lounge per la Branca Family, dedicata all’intrattenimento puro e divertente con il gioco “Fernet-Branca rodeo”.

Nello specifico il calendario delle tre giornate prevede:

Domenica 7 maggio: Riscaldamento e prove dei giochi;

Lunedì 8 maggio: Sarà la data della competition ufficiale , seguita dalla premiazione;

Martedì 9 maggio: Una giornata di puro e divertente intrattenimento con il gioco “ Fernet-Branca rodeo ”.

I Barback Games, nati nel 2007 a San Francisco e subito diventati una tendenza in tutto il mondo, da New York City a Chicago, da Boston a San Diego e anche in Europa, dove si sono già disputati a Londra e Roma, nascono per volere di Fratelli Branca Distillerie con lo scopo di rafforzare e sottolineare la vicinanza tra il marchio e questa appassionata comunità di professionisti che sono i Barback. Ma di chi stiamo parlando?

Conosciuti anche come “runner” o Barman Assistant, i Barback sono quegli eroi invisibili che lavorano alle spalle dei Barman permettendo loro di lavorare con continuità e che, pur non godendo della visibilità dei loro colleghi, svolgono un ruolo altrettanto importante. È a loro, infatti, che spettano tutta una serie di attività collaterali come la pulizia e il set up delle postazioni di lavoro, il rifornimento di ghiaccio, bicchieri e alcolici, necessarie per permettere ai Barman di creare i gustosi cocktail che poi allietano la serata dei clienti.

Questi “night heroes”, così vengono chiamati da Fernet-Branca, lavorano in silenzio con determinazione e velocità, prevedendo e anticipando le necessità dei Barman, non si vedono ma se venissero a mancare ci si accorgerebbe subito della loro assenza: il ghiaccio finisce, i bicchieri mancano, le bottiglie vuote affollano banconi disordinati su cui lavorare diventa impossibile.

I Barback sono chiamati, nei giochi evento loro dedicati da Fernet-Branca, a dimostrare proprio queste loro caratteristiche svolgendo attività divertenti che rispecchiano quello che è il loro lavoro: il migliore ricoprirà il titolo di “Night Hero”. Ma quali prove prevede la competizione in cinque round che ci aspetta a maggio 2023?

Precisione : da dimostrare con il famigerato gioco del Fernet-Pong, assicurandosi che il divertimento faccia centro in ogni tumbler Fernet-Branca;

Velocità : 40 cartoni di bibite in lattina, 10 fusti di birra e quanti più blocchi di ghiaccio possibile da portare a destinazione nel minor tempo possibile. Occhio però agli ostacoli che si incontrano nel percorso: del resto, un vero barback supera con agilità qualsiasi imprevisto.

Resistenza : Portare al tavolo, vestiti indossando i comodissimi panni di una bottiglia gigante di Fernet-Branca, 15 Fernet e Cola. Dopotutto… Ogni vero eroe ha il suo costume!

Divertimento, passione, professionalità: tutti ingredienti fondamentali per lavorare bene e per appartenere ad una comunità coesa come quella Branca che, con questa e altre iniziative, riesce a stringere attorno a sé generazioni sempre diverse con il desiderio comune di far parte di una grande e felice famiglia.