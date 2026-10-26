Tenta la fuga alla vista dei militari ma viene bloccato con una carta d’identità non valida. I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, ieri notte, hanno fermato nei pressi della stazione ferroviaria un 25enne agrigentino, che camminava a piedi mostrando un forte nervosismo davanti alle divise. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato identificato e trovato in possesso del documento falso.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per uso di atto falso, falsità informatica e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Le indagini dell’Arma adesso scavano più a fondo: si scansa l’ipotesi di un controllo casuale e si verifica il possibile coinvolgimento del ragazzo nel recente furto ai distributori della Cittadella Sanitaria di viale della Vittoria e nei raid simili che stanno colpendo scuole e uffici pubblici della città.

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