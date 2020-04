Fermato controllo Coronavirus si scaglia contro carabinieri, arrestato trentenne

Infastidito dal controllo è andato in escandescenza. E’ successo nel centro urbano di Favara, dove i carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato un trentenne del luogo. Il giovane è stato fermato ad un posto di controllo, uno dei tanti attuati per far rispettare le regole per il Coronavirus.

A causa del nervosismo mostrato, è stato sottoposto ad una perquisizione personale. Da li a poco ha reagito. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacenti.

Nei suoi confronti sono scattate le manette ai polsi, con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale. Su disposizione del magistrato di turno posto ai domiciliari.

È stato anche segnalato per il possesso della droga, e multato di 300 euro, per la violazione dei provvedimenti dell’Autorità.