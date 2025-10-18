Il giovane è stato bloccato mentre era al terminal degli autobus di Catania in attesa di rientrare in provincia di Agrigento. Un 24enne di Licata è stato arrestato da carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo trolley militari dell’Arma, dopo una perquisizione, hanno trovato, avvolti in un maglione, due panetti di cocaina per un peso complessivo di due chilogrammi. L’operazione è stata messa a segno nelle prime ore del mattino nei pressi della stazione ferroviaria di Catania, durante un controllo nell’area di arrivo e partenza degli autobus. Il gip ha convalidato il suo arresto e disposto per il 24enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla Polizia giudiziaria.

