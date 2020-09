Ferlisi e Marchica nello staff tecnico di coach Catalani!

E’ stato definito lo staff tecnico che collaborerà con coach Michele Catalani. Il primo assistente sarà Giuseppe Ferlisi. L’allenatore empedoclino, dopo la trafila nel settore giovanile – dove il suo apporto è stato fondamentale – è stato promosso in prima squadra. Ferlisi è stato il secondo assistente di coach Ciani, ed anche di coach Cagnardi. Oggi, Giuseppe – per tutti conosciuto come ‘Peppone’ – sarà il primo assistente di coach Catalani.

Nello staff tecnico biancazzurro, un nuovo ingresso, ovvero quello di Giuseppe Marchica. L’agrigentino è reduce dall’esperienza di Capo d’Orlando. Marchica è stato allenatore delle giovanili, per poi essere un collaboratore di coach Sodini. Oggi, Giuseppe, torna a “casa” e collaborerà con coach Catalani e non solo. Infatti, Marchica sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Fortitudo Agrigento. Inoltre, con il neo arrivato, ripartono anche i gruppi dell’Under 18 e Under 20.