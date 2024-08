Prima la lite, probabilmente per futili motivi. Poi il ferimento con un pezzo di vetro. Ha riportato una profonda ferita ad una gamba. Un quarantacinquenne di Agrigento, è stato aggredito in strada, verosimilmente da un immigrato, per motivi ancora da chiarire.

L’episodio di violenza si è verificato, l’altra notte, lungo la via Atenea nei pressi di un mini market. L’uomo, con un’ambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure e medicazioni del caso.

Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura, i quali, adesso stanno ricostruendo l’episodio, e soprattutto l’attività investigativa è concentrata ad individuare il responsabile dell’aggressione.