I medici hanno dichiarato fuori pericolo la 18enne narese che qualche giorno fa era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in centro a Naro. La ragazza si trova ancora ricoverata all’ospedale San Marco di Catania nel reparto di chirurgia maxillo-facciale.

Viaggiava a bordo di una Lancia Y elefantino quando ha perso il controllo dell’auto precipitando in una scarpata sottostante Via Giacomo Matteotti. Con lei, sulla vettura, c’erano altri tre giovanissimi rimasti feriti e trasferiti negli ospedali di Agrigento e Canicattì.

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