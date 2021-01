Felpa personalizzata: da idea regalo a strumento di marketing, tutte le possibilità

Una felpa è un capo versatile, economico e adatto a qualunque tipo di outfit casual: ne esistono di svariate tipologie: con o senza la zip per chiuderle, con il cappuccio integrato oppure no, in tessuti differenti a seconda della stagione, a tinta unita oppure coloratissime.

Non stupisce, quindi, che si tratti di un capo che rappresenta sia un’idea regalo che un modo per divulgare il proprio brand ai fini del marketing: ecco quindi nascere felpe personalizzate e felpe con logo, apprezzate sia dai clienti che dai dipendenti.

L’idea regalo

Regalare a un familiare o a un amico una felpa personalizzata significa donare qualcosa di unico che lo identifichi pienamente: a volte basta una frase, comica o profonda, un motto oppure il disegno di un soggetto particolarmente rappresentativo e persino una foto cara stampigliata sulla maglia per fermare nel tempo un ricordo indelebile che può essere indossato. Naturalmente, il tema principale dovrà rispecchiare la persona che riceve il regalo e può anche trattarsi di un paesaggio oppure è possibile creare dei set familiari con i nomi o i ruoli dei vari componenti, garantendo così doni graditi all’intera famiglia.

Lo strumento di marketing

Alle volte, invece, su una felpa si può riportare il brand o il logo della propria azienda per identificare i propri dipendenti dinnanzi alla clientela: accade in strutture ricettive, ristoranti, ma anche catene di negozi e in qualunque altra attività commerciale o dedita ai servizi alla persona che si voglia rendere davvero unica.

Per le situazioni più formali basta un marchio stampato in un angolo della felpa, che spicchi bene sullo sfondo o sia persino ricamato a conferire eleganza maggiore; in altri ambienti ove è possibile essere più casual si può “giocare” con colori e accostamenti, avendo cura di mettere ben in evidenza il brand anche su tutta la superficie (sia anteriore che posteriore) e, laddove possibile, perfino sulle maniche. Può essere il caso di ditte di trasporti, traslochi o edili cui affiancare anche caschi di protezione e giacche catarifrangenti.

Una felpa personalizzata ai fini del marketing si può esibire a un convegno o a un meeting per essere più facilmente reperibili dagli utenti oppure essere regalata a clienti e dipendenti al fine di divulgare il proprio marchio in modo molto naturale e persino creando capi di tendenza da mostrare con orgoglio.

Tipologie di felpa da personalizzare

I tessuti più utilizzati per creare una felpa sono, senz’altro, il cotone e il poliestere. Il primo è un filato naturale che si presta benissimo per capi di varie grammature, anche più leggeri e primaverili, mentre il secondo, anche in abbinamento col cotone, può dare vita al pile, quel materiale morbido che si predilige nelle giornate invernali più rigide.

Una felpa, quindi, si può indossare praticamente in ogni stagione e, nella versione senza zip, può anche essere a girocollo: la chiusura lampo, però, consente di lasciarla persino aperta quando la temperatura sia più gradevole e di richiuderla in caso si senta freddo. Naturalmente, il questo caso il logo o la personalizzazione sarebbe opportuno stampigliarli su uno dei due lati del capo o nella parte posteriore, anche se non mancano idee fantasiose e creative che “dividono in due” l’immagine o la foto per creare un effetto voluto quando la felpa sia aperta.

Il cappuccio integrato è un’altra scelta molto personale che non è prerogativa unica dei giovanissimi ma va bene anche per gli adulti: può capitare di dover indossare la propria maglietta personalizzata in un giorno ventoso o addirittura piovoso e avere una copertura per il capo a portata di… felpa è davvero agevole e utile.