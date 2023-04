“Febbre” da Capitale della Cultura, i motori si scaldano per traghettare la città al 2025 (VIDEO)

I primi giorni della proclamazione di Agrigento a Capitale della cultura 2025 hanno fatto registrare un pieno di entusiasmo e hanno portato il nome della città ovunque. Si sta lavorando anche a degli eventi per festeggiare il titolo che siano specchio del successo e dell’entusiasmo. Tra gli eventi in programma, la vigilia di ferragosto, la festa in piazza con Elettra Lamborghini. “Non è un traguardo ma un punto di partenza, una svolta della nostra città, finalmente possiamo mettere mano su quella che è la vera vocazione di questa città, culturale e turistica- dice l’assessore comunale, Costantino Ciulla-. Già registriamo i primi effetti, siamo ad aprile e di parla di ferragosto, siamo sulla buona strada anche nelle programmazione. Da qui al 2025 ci aspettano tantissime cose importanti per la nostra città”.

Intervista all’assessore Costantino Ciulla.