Febbre alta all’imbarco: scatta protocollo Covid per passeggero

Si sono vissuti momenti di concitazione e preoccupazione all’aeroporto di Lampedusa, quando un militare delle Fiamme gialle, durante i controllo all’imbarco è risultato avere 38 di febbre.

Come da protocollo è stato portato all’infermeria dello scalo aeroportuale e, poi accompagnato al Poliambulatorio dell’Isola più grande delle Pelagie.

Il finanziere è stato sottoposto a tampone rino-faringeo per verificare se ha contratto o meno il Coronavirus. Adesso si spetta l’esito del test, e per precauzione il militare resterà in isolamento.