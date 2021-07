Favorire nei bambini l’utilizzo creativo del tempo libero, concluso progetto del Centro Estivo

Si è concluso la IV edizione del Centro Estivo denominato: “Appassionatamente .. insieme”, organizzato dalla Nostra Coop Sociake Pasa, si è concluso in data 30 luglio in occasione della giornata internazionale dell’amicizia .

Le attività hanno avuto luogo presso il Cristian Village di Agrigento, per una durata complessiva di sei settimane.

I bambini coinvolti (tra questi molti con disabilità e non) sono stati numerosi, ed entusiasti , grazie all’egregio lavoro svolto dagli operatori della nostra cooperativa , ai quali hanno dato grande supporto anche le tirocinanti dello Corso di assistenza all’autonomia e comunicazione organizzato dalla stessa Coperdtiva Pasa in collaborazione con CSE Favara.

Quale è’ stato l’obiettivo delle attività..!? La responsabile Coordinatrice della Coop Soc Pasa Dott.ssa Capraro Antonella, spiega: l’obiettivo è stato quello di favorire nei bambini l’utilizzo creativo del tempo libero attraverso esperienze ludico-educative e di socializzazione, di offrire ai genitori un sostegno nell’accudire i propri figli, di promuovere all’interno del Centro un clima di accoglienza e di condivisione, di garantire l’inserimento di minori diversamente abili, di promuovere l’integrazione delle diverse culture e di rendere visibili il Centro nel contesto territoriale.

I bambini sono stati coinvolti nei laboratori ludici per attività manuali con l’uso di materiali di riciclaggio, i lavoretti lavoretti manuali tematici venivano portati a casa dai bambini nel fine settimana. Mentre, le attività ludico motorie sono state organizzate nella seconda parte della mattinata, in giochi di squadra volti alla a (consapevolezza ed utilizzo armonico delle capacità fisiche e comunicative del proprio corpo, socializzazione e al rispetto reciproco dei ruoli.