Favara, tutto pronto per la “IV Festa delle Eccellenze Italiane in Europa”

A Favara è tutto pronto per la “IV Festa delle Eccellenze Italiane in Europa”. La manifestazione si svolgerà il 4-5-8 agosto con degustazioni di prodotti tipici, musica, rassegna letteraria. Il premio “Eccellenze Italiane in Europa”, ideato dal professore Giuseppe Arnone, ha lo scopo di rivalutare il Made in Italy, l’ italiano all’estero, la sua evoluzione imprenditoriale, la sua capacità di costruire attraverso una rete di rapporti la possibilità di creare una nuova socialità e una nuova cultura dell’italialità all’estero.

“L’evento, dichiara Giuseppe Arnone, Presidente della Fondazione Italiani in Europa, ha come obiettivo il ritorno degli emigrati nei propri paesi natii, come risorsa utile da coinvolgere nell’economia italiana a cominciare dalla cultura, assieme alla gastronomia, folklore e tradizioni”.

Durante la conferenza stampa verranno resi noti i nomi delle personalità che si sono distinte durante l’anno all’estero nell’ambito culturale, artistico musicale e imprenditoriale; ad ognuno di loro verrà consegnata la targa: “Premio eccellenza italiana”.