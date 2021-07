Favara sommersa dai rifiuti, Konsumer: “Tutto a posto e niente in ordine”

Dieci giorni 10 di sciopero degli operatori ecologici a Favara che è sommersa dai rifiuti. I lavoratori chiedono tre mensilità e la quattordicesima. Diverse le discariche abusive sparse per il paese e che spesso vengono incendiate. L’associazione Konsumer, con in testa Giuseppe Miceli, interviene e afferma: “Nonostante un costante aumento del costo della raccolta dei rifiuti i Cittadini non ricevono un servizio degno di tale nome e gli operatori ecologici non ricevono lo stipendio e scioperano. Bene, anzi male, dallo Stato e dalla Regione Sicilia sentiamo che inviano migliaia di euro per garantire i servizi essenziali degli Enti Locali, considerate le mancate entrate dovute alla crisi economica in atto dovuta alla pandemia in corso. Eppure il Comune di Favara riesce a pagare a stento gli stipendi dei dipendenti e le indennità ai politici locali (Amministratori e Consiglieri). Dove finiscono questi soldi?

Da informazioni acquisite dal Comune di Favara abbiamo capito che la platea degli evasori si allargata e “ i nuovi” a dire dell’assessore al bilancio, sono gli operatori ecologici che non ricevono lo stipendio da mesi e non riescono neache a provvedere al sostentamento loro e delle loro famiglie e si vorrebbe che paghino regolarmente le tasse.

Ecco a Favara tutto è a posto e niente in ordine.”