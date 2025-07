FAVARA – Una cerimonia intensa e carica di significato si è svolta questa mattina nella Sala del Collare del Castello Chiaramontano di Favara: il Comune agrigentino ha ufficializzato il gemellaggio con la città di Gaza, in Palestina.

A rappresentare il sindaco Yahya Al-Sarraj è stata Amal Khaya, testimone diretta della tragedia umanitaria che da decenni colpisce la Striscia. In un intervento commosso, Khaya ha raccontato la vita quotidiana sotto i bombardamenti, definendo quanto accade a Gaza “un genocidio che non è iniziato ad ottobre, ma da oltre 80 anni”. Dallo stesso Al-Sarraj è arrivato un videomessaggio di ringraziamento rivolto ai cittadini di Favara per la vicinanza mostrata.

A consegnare la pergamena del gemellaggio sono stati il sindaco Antonio Palumbo e la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, davanti a un pubblico composto da cittadini e attivisti provenienti da tutta la provincia.

Nel documento firmato dalle due amministrazioni si afferma la volontà comune di ispirare l’azione politica ai “valori supremi della pace, della libertà, della giustizia, della cooperazione, dello sviluppo umano e del diritto all’autodeterminazione dei popoli, nonché al rispetto dei diritti inviolabili di ogni essere umano”.

«Da oggi i cittadini di Gaza diventano anche nostri concittadini» – ha dichiarato Palumbo – «Sapete come siamo noi favaresi: quando stringiamo un patto di amicizia, lo facciamo col cuore. Questo non è un semplice gemellaggio. È un’assunzione di responsabilità, mia e della mia città, verso la vita e il futuro dei nostri fratelli palestinesi».

Il discorso di Amal Khaya, più volte interrotto dalla commozione, è stato un appello accorato alle istituzioni e ai comuni italiani: «Favara ha dimostrato che anche i gesti simbolici possono avere un grande peso politico. Spero che altri seguano questo esempio».

Con questo atto, Favara diventa una delle prime città italiane a stabilire un gemellaggio formale con Gaza, sottolineando come la solidarietà possa essere anche un atto di coraggio istituzionale.

