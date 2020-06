Favara invasa dai rifiuti, Giovanni Di Caro interviene all’ARS

“Quello che sta accadendo a Favara è gravissimo. Gli operatori ecologici sono in protesta: non vengono pagati. E la città è invasa dai rifiuti. È ingiusto, visto che questa categoria si è spesa tantissimo anche durante il periodo di lockdown.

La Regione deve far qualcosa e garantire gli stipendi: altrimenti le emergenze rifiuti dei Comuni saranno poi un enorme problema per tutta la Sicilia”.

E’ questo l’intervento del deputato regionale Giovanni Di Caro. Il parlamentare siciliano in quota Movimento 5 Stelle è intervenuto all’Ars.