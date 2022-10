Favara, gazebo informativo sulla raccolta differenziata

Ci sarà anche un gazebo informativo sui temi dell’ambiente e della raccolta differenziata, a disposizione dei cittadini, all’interno della “Fiera d’ottobre” che si apre oggi a Favara ed organizzata dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa è delle aziende del Raggruppamento di imprese Iseda, Sea, Ecoin, Icos e Seap che hanno in appalto il servizio di raccolta differenziata. Il personale specializzato, sarà presente dalle 9.30 a mezzogiorno di domani, sabato 22 ottobre, per fornire ai cittadini, materiale informativo e chiarimenti su quelle che sono le modalità per una corretta raccolta differenziata in modo da raggiungere al più presto la soglia del 65 per cento prevista. Al momento, la raccolta differenziata a Favara necessita di una maggiore collaborazione da parte dei cittadini soprattutto per quello che concerne le discariche abusive che ancora, nonostante le frequenti bonifiche, sorgono in centro come nelle periferie.