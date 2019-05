A Favara attimi di paura nelle prime ore della mattina; in Corso Vittorio Veneto, una macchina spazzatrice della ditta che gestisce il servizio di igiene pubblica, mentre è in funzione è andata in fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Tenenza di Favara e i Vigili del fuoco del Comando di Agrigento che hanno cercato di salvare il salvabile, ma il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.