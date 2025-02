Un’ampia partecipazione di cittadini e dirigenti del partito ha segnato il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, che si è tenuto ieri a Favara e che ha visto l’elezione di Fabrizio Crapanzano, unico candidato, come nuovo coordinatore cittadino. La candidatura unitaria di Crapanzano è stata un chiaro segnale di compattezza e coesione all’interno del partito guidato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’evento ha visto la presenza di numerosi esponenti di Fratelli d’Italia, ma anche di rappresentanti delle altre forze politiche di centrodestra, a testimonianza della crescente attenzione verso il territorio e del rafforzamento della rete politica locale. Presenti ai lavori congressuali, il Presidente del Consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, il Segretario amministrativo provinciale del partito, nonché Assessore alla Cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, il componente del Direttivo provinciale, Calogero Casucci, e i dirigenti di FdI, Gilberto Marchese Ragona e Giuseppe Arnone. Unitamente a Crapanzano è stato eletto anche il direttivo cittadino, composto Federica Vitello, Matteo Vetro, Paolo Montaperto, Giuseppe Di Stefano, Sofia Plicato, Antonio Limblici, Giuseppe Sorce, Roberto Cucchiara, Angelo Gabriele Alba e Salvatore Pecoraro, che lo supporterà nelle attività politiche e organizzative, con l’obiettivo di dare risposte concrete alla comunità favarese e consolidare la presenza del partito nel territorio. Nel suo discorso, Fabrizio Crapanzano ha espresso emozione e gratitudine per il ruolo affidatogli, sottolineando il suo impegno a rappresentare i valori e i principi di Fratelli d’Italia. “Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato – e pronto a lavorare con entusiasmo e responsabilità per il bene della nostra comunità. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una politica basata sulla concretezza, sull’ascolto e sulla vicinanza ai cittadini.”

