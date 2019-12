Favara bene inserita nell’attuale scenario nazionale

Non solo un’immagine della Sicilia come più di una volta di Favara è stato scritto, ma, specie in questo momento, dello scenario politico nazionale.

Ed il riferimento è al Movimento 5-Stelle che nel Parlamento nazionale è il primo gruppo con la più numerosa rappresentanza, ed a Favara ha ricevuto nel giugno 2016 tantissimo consenso da conquistare non solo la sindacatura con Anna Alba, ma anche la maggioranza assoluta in Consiglio Comunale, con 14 Consiglieri su 24.

A livello nazionale in questo momento, per quello che sta succedendo c’è un diffuso allarme!

A Favara grande preoccupazione per quello che è successo, malgrado qualche positiva notizia di questi ultimi giorni.

La preoccupazione è l’anomalia di un’assurda situazione che dura già da alcuni mesi, perché i 14 Consiglieri Comunali pentastellati, per contrapposta valutazione dell’operato della Sindaca, si sono spaccati esattamente a metà, tra favorevoli e contrari. E quindi lo stesso Movimento, per il 50% è al Governo e contemporaneamente per l’altro 50% all’opposizione.

Una situazione assurda e pirandelliana che inspiegabilmente nessuno chiarisce.

E lo stesso Capo politico, Luigi di Maio, recentemente in Sicilia, si è recato ad Agrigento e nella vicina Porto Empedocle, (a guida sì pentastellata, ma senza maggioranza in Consiglio Comunale), assicurando i suo interessamento per i problemi economici di quel Comune. Ha invece ignorato ed evitato di visitare Favara, sicuramente per la situazione caotica in corso, su cui non ha voluto avere a che fare.

E comunque la si voglia considerare, questa mancata visita di Di Maio oltre che gravissima sul piano politico, fa pensare male ! per le possibili conseguenze non positive per Favara.

In riferimento a qualche buona notizia per Favara degli ultimi giorni, c’è sicuramente da considerare tale , la lettera pervenuta al Comune da parte del Ministero dell’Interno, che ha espresso parere favorevole all’ipotesi del Bilancio Stabilmente Riequilibrato per l’anno 2016.

La Sindaca Alba ovviamente ha espresso subito grande soddisfazione, riservandosi di tenere una conferenza stampa sull’argomento, quando perverrà la comunicazione completa con tutti i particolari del provvedimento. In questa annunciata conferenza stampa, sarà politicamente opportuno dare comunque spiegazioni esaustive sull’attuale situazione finanziaria del Comune, dato che a più riprese in questi suoi anni di amministrazione c’è chi ha parlato di un nuovo dissesto. Che sarebbe davvero gravissimo, specie nell’attuale situazione.

L’altra buona notizia deve essere quella di ieri, quando, a chiusura di una crisi politica che si trascinava da circa sei mesi, hanno giurato i tre nuovi assessori, Maria Giudice, Nicola Miceli e Miriam Mignemi, che si aggiungono a quelli incarica, Giuseppe Bennica, Gianluca Caramazza, Maria Laura Maggiore.

Ai quali tutti auguriamo buon lavoro; quel lavoro che davvero non manca ed è sotto gli occhi di tutti.

Il Movimento delle Sardine, di cui però a Favara, stranamente, non c’è pubblica manifestazione – (il che sicuramente non è c rassicurante e positivo!) – anche se non pochi ne condividono lo spirito,… a giudizio dei più lancia un forte monito contro ogni forma di malgoverno comunque colorato. Non solo ! rivela chiaramente una grande crisi di fiducia verso tutti quelli che governano, sia a livello nazionale che periferico, perché hanno ricevuto l’incarico di per vigilare sul bene comune e nell’interesse generale. E non di parte.