Favara, ancora scritte razziste: c’è un video

Ancora scritte razziste sui muri a Favara.

Stessa vernice nera, stesso disegno, stesso stile. Ecco che dopo le scritte di qualche giorno fa in via Fratelli Cervi spunta sul muro di un’abitazione sito in via Padre Francesco Schifano, un’ altra svastica con la scritta “via i negri di merda”.

Questa volta pare che una telecamera in azione abbia ripreso il “vandalo” in azione proprio in Via Francesco Schifano. I Carabinieri della Tenenza di Favara oltre a recarsi sul posto per i rilievi e per acquisire qualche elemento per cercare di identificare gli autori di tale gesto, stanno esaminando il video in questione.