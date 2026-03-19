Si terrà a Villa Aurea, venerdì 20 marzo alle ore 16.30 l’inaugurazione della mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano”, curata da Fabio Benzi e Flavia Matitti e organizzata dall’Accademia Nazionale di San Luca di Roma insieme al Parco Archeologico della Valle dei Templi, in collaborazione con l’Associazione Fausto Pirandello. L’evento celebra il genio artistico di uno dei più significativi protagonisti della pittura italiana del Novecento, con un ritorno nella terra del Padre Luigi dopo l’esposizione svoltasi a Roma dal 19 dicembre al 28 febbraio scorsi.

L’esposizione riunisce circa trenta dipinti, selezionati tra i maggiori capolavori dell’artista, e un nucleo di opere su carta, con un focus sui pastelli, tecnica prediletta da Pirandello nel secondo dopoguerra. La tappa agrigentina assume il valore simbolico di un ritorno alle origini familiari: Fausto, pur nato a Roma, trascorse in Sicilia molte estati giovanili, assorbendone luce e colori che avrebbero alimentato la sua poetica. Il percorso espositivo propone una lettura cronologica e critica dell’intera produzione artistica, restituendone la complessità e la continua tensione innovativa.

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