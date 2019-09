Fastuca Fest a Raffadali: inaugurazione con maestosa mega torta monumentale e Cooking Show “Terrazza degli dei” Villa Athena

Al via a Raffadali il “Fastuca Fest” la festa del pistacchio, che vedrà ”l’Oro verde” così definito, protagonista indiscusso della tre giorni dal 20 al 22 Settembre nell’ampio programma che prevederà degustazioni, Cooking Show e live Music.

Nella giornata di ieri inaugurazione dell’attesissimo evento con la realizzazione di una mega torta di circa 300 kg ideata e realizzata dal Maestro Pastry Chef Giovanni Mangione e la sua brigata.

Un elegantissima torta monumentale di pan di Spagna (40 placche), farcito con ricotta fresca di Santo Stefano di Quisquina (150 Kg), con bagna di Alchermes (40 litri), pasta e variegato di pistacchio puro di Raffadali.

Al centro della torta una splendida fontana creata con pasta di pistacchio e un’artistica struttura di croccante realizzata a mano dal Maestro Mangione che ha definito la sua opera d’arte come una cassata in chiave moderna, un altro Guinnes di bellezza.

La maestosità della torta ha incantato le tante persone presenti accorse, che hanno potuto degustarne una fetta acquistandola alla simbolica cifra di 50 centesimi, la cui somma finale è stata interamente devoluta all’AIRC (Associazione Italiana ricerca cancro).

Al taglio della torta presente il Sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

Ad allietare la manifestazione con musiche e balli la presenza dei ragazzi del Coro e le majorette dell’istituto comprensivo Garibaldi-Capuana di Raffadali.

Sempre alle 18.00 l’apertura della mostra fotografica “il pistacchio di Raffadali”.

Alle 18.30 apertura Area del gusto con il Cooking Show “La terrazza degli dei” a cura di Villa Athena con lo Chef Nino Ferreri che ha preparato per l’occasione un primo piatto gourmet, un fusillone con crema di pistacchio tostato e spuma di ricotta aromatizzata al limone verdello di Bagheria.

Sempre a cura del Villa Athena il Maestro Pastry Chef Lillo Chianetta ha realizzato live con maestria i veri e tradizionali cannoli siciliani con stesura della sfoglia a mano proprio come si faceva una volta. Gli ingredienti utilizzati per la cialda di cannolo : farina zucchero, cacao, vino rosso, Marsala, strutto, caffè in polvere ed espresso. Il tutto ovviamente farcito con ricotta di pecora fresca.

A fine serata Live Music con il trio Claudia e Salvo con Federico Gucciardo.

Il Fastuca Fest continua non perdetevi gli appuntamenti di oggi e domani.

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU