Fasted Agrigento onlus, carenza di sangue al San Giovanni di Dio

Con l’arrivo della stagione estiva si registra al San Giovanni di Dio di Agrigento una carenza di sacche di sangue a discapito, in particolare, dei talassemici della città. A denunciare la vicenda è il presidente dell’associazine “Fasted Agrigento onlus” , Giuseppe Sutera Sardo che afferma: “Considerato che su Agrigento abbiamo diversi donatori , recentemente ad esempio hanno effettuato una raccolta di sangue anche le forze dell’ordine, non si capisce perchè nel periodo estivo scarseggiano le sacche. Lo stesso fenomeno si era già registrato lo scorso anno e l’associazione con il dirigente primario del centro trasfusionale di allora, dott. Gallerano, si era riusciti a risolvere la questione in tempo utile. Oggi, invece, pur essendo solo all’inizio della stagione estiva, si comincia a lamentare la crisi di sangue. Con questo invitiamo- continua Giuseppe Supera Sardo- il neo dirigente del centro trasfusionale e talassemia del San Giovanni di Dio di Agrigento, di attivarsi al più presto per cercare una immediata soluzione per il bene dei talassemici. Rimaniamo a disposizione di un eventuale incontro con lo stesso dirigente”. Un ringraziamento , l’associazione, vuole rivolgerlo ancora una volta a tutti i donatori, privati cittadini, forze dell’ordine e associazioni di volontariato che con generosità donano riuscendo in moltissimi casi a salvare vite umane.