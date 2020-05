Fase 2, pochissima gente in palestra ad Agrigento: c’è caldo e paura – VIDEO

Affluenza ridotta e paura da parte dei clienti, ancora traumatizzati dall’epidemia da coronavirus.

E’ questa, in sintesi, la ricostruzione dei primi giorni di riapertura della “Wellness in Motion”” di via Via Unità D’Italia, ad Agrigento.

La struttura, molto ampia, ma nei primi due giorni di apertura all’interno sono state al massimo quattro le persone presenti contemporaneamente. “E’ il periodo peggiore per ricominciare”, spiegaAngelo Avanzato, personal trainer e istruttore. “C’è molto caldo – ha

spiegato – I clienti si comportati in maniera disciplinata, ma ci vorra’ tempo per rivedere la palestra piena. Ovviamente c’e’ ancora paura per i contagi. Io raccomando loro di riprendere ad allenarsi e non aspettare che passi troppo tempo”.