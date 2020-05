Fase 2: in un video le regole della ripartenza

La regione Sicilia e l’Assessorato regionale alla Salute hanno realizzato un video, pubblicato sulla pagina “Costruire salute”, legato alla cosiddetta Fase 2 e alla progressiva riapertura delle attivita’ dopo il lockdown. Un messaggio di speranza ma anche un invito a rispettare le regole per superare l’emergenza coronavirus. Il video di senmsbilizzazione, che contiene le immagini dei luoghi piu’ belli della Sicilia, e’ accompagnato come colonna sonora dalla musica di Lello Analfino dei Tinturia con le note della canzone “Cocciu d’amuri” . Le musiche, sono state eseguite dall’Orchestra dei plettri di Taormina e arrangiate da Pierpaolo Latina. “Sono felice che sia stata scelta una mia canzone – commenta Lello Analfino – per promuovere la ripartenza e l’accoglienza della nostra regione, mi inorgoglisce riascoltare le note di Cocciu d’amuri associate alle meraviglie della Sicilia attraverso questo video messaggio, voglio augurare una rapida ripresa e buona salute a tutti noi”.