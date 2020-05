Fase 2, Ginger riapre il ristorante con il menù d’asporto: c’è voglia di ripartire -VIDEO

Fase 2, Ginger – people&food riapre il ristorante con l’asporto.

Tra i ristoranti che hanno riaperto con la Fase 2 c’è anche Ginger – people&food di via Empedocle ad Agrigento, ovviamente offrendo solo servizio delivery o take away. Per questa Fase di emergenza Coronavirus, il celebre chef Mareme Cisse punta su un menù pensato anche per chi vuole organizzare eventi in casa propria magari sfruttando terrazze e giardini. Carmelo Roccaro intervistato dal nostro giornale ci racconta le sensazioni e le emozioni che stanno vivendo in questa Fase2.