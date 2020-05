Fase 2, consentito il rientro nel proprio domicilio: il parere dell’Avvocato Rubino

Coronavirus, da domani, con la cosiddetta Fase 2 scatta il rientro dal Nord dei siciliani che non sono potuti scendere in queste settimane.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci minaccia la chiusura spiegando che potrebbero rinfocolare i contagi e questo oltre a mettere a rischio la salute pubblica, annullerebbe la lunga quarantena che abbiamo affrontato e bloccherebbe immediatamente la cosiddetta fase due.

Ma l’esame della questione relativa al diritto dei siciliani (che attualmente si trovano presso altre regioni) di fare rientro “presso il proprio domicilio, abitazione, o residenza” impone una breve ricostruzione del composito quadro normativo, per far chiarezza sulla vicenda abbiamo chiesto all’avvocato Girolamo Rubino un suo parere giuridico sulla vicenda:

“Il problema del rientro a domicilio è stato oggetto di un dibattito in dottrina. Molti sostengo che il rientro a casa è sempre consentito, come dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio. E i chiarimenti del consiglio dei ministri mi danno ragione, perché si dice che in ogni caso è consentito il rientro al proprio domicilio. Le difficoltà semmai sono logistiche, con pochi voli e pochi treni, ma il diritto è riconosciuto.

Varie tipologie di trasporti?

“L’ordinanza del presidente della Regione 30 aprile 2020 per ciò che concerne le limitazioni rimanda al decreto del ministro delle infrastrutture di concerto ministro salute n.183 del 30 aprile 2020. I trasporti marittimi verso la Sicilia sono sospesi, gli spostamenti sullo stresso sono assicurati solo con 4 corse giornaliere e solo per i motivi consentiti. Il trasporto areo è assicurato solo per improrogabili esigenze con due voli da Catania e Palermo, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Pur essendo riconosciuto il rientro verso la propria abitazione, con questi mezzi è difficile rientrare ed espongono i nostri concittadini e gravose spese, ammesso che trovino i biglietti.

Ma ci sono altre limitazioni per chi rientra?

Il presidente della Regione con propria ordinanza ha previsto obblighi per chi accede alla Sicilia. Bisogna registrarsi su un apposito sito, poi c’è da rimanere obbligatoriamente in isolamento adottando tutte le misure prescritte. I soggetti in isolamento dovranno essere sottoposti a tampone alla fine della quarantena. Mi pare siano tutte misure condivisibili per tutelare e tutelarci.