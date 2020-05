Fase 2, ANCI Sicilia: bene impegno associazioni e istituzioni

“Siamo certi che esempi di solidarietà totalmente disinteressata come quella dimostrata in questi mesi di emergenza sanitaria e socio-economica dal Banco Alimentare, dal Banco Opere Carità e Caritas che hanno aiutato su tutto il territorio regionale o da associazioni come l’AGe – Associazione Italiana Genitori “G. Pitrè” di Palermo che ha deciso di mettersi a costruire gratis mascherine o l’associazione “La resilienza del cittadino” che fornisce consulenza, legale, fiscale e psicologica gratuita o ancora l’Anirbas o il centro Astalli che porta cibo in strada agli ultimi e agli invisibili o l’Associazione “Un nuovo giorno” che continua a operare fra le sbarre e gli spazi difficili del pianeta carcere dimostrando un profondo senso di solidarietà e di umanità. Questi sono solo esempi di una enorme realtà che spesso opera in assoluto silenzio e che abbraccia tantissime istituzioni e associazioni di volontariato che svolgono quotidianamente il loro ruolo e alle quali va il nostro ringraziamento. Rivolgeremo analogo apprezzamento alle altre realtà associative che attiveranno o intenderanno attivare servizi di solidarietà a sostegno delle categorie più colpite dall’emergenza da COVID-19″.