Fase 2, ad Agrigento ripartono tennis e padel – VIDEO

Fase 2 ad Agrigento, ripartono tennis e padel ma con nuove regole: ecco cosa cambia – VIDEO

C’è voglia di fare sport in Sicilia e di tornare gradualmente verso la normalità. Così ad Agrigento riapre i battenti il Tennis Club Città dei Templi. Il riavvio delle attività è stato possibile grazie all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che dà il via libera dal prossimo 4 maggio ad alcune attività sportive. Così come sta scritto nel testo firmato e pubblicato il 30 aprile, “è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

Particolarmente attendi, dunque, i gestori dei circoli che dovranno attenersi a delle regole e dovranno far sì che i soci e gli atleti le rispettino

Si prende anche l’attività di Padel, sia pure con qualche novità. Alessandro Platania del Club Città dei Templi spiega le novità, guarda il video.