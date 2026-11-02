È stata siglata alla Cittadella della Salute la convenzione tra l’Asp di Agrigento e Federfarma per garantire la dispensazione gratuita di farmaci alle persone in condizioni di povertà e vulnerabilità socio-economica. L’intesa, inserita nel Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 e finanziata con fondi europei, resterà valida fino al 31 dicembre 2029.

L’accordo è stato sottoscritto dal commissario straordinario dell’Asp, Alessandro Delle Donne, e dal presidente di Federfarma Agrigento, Pietro Amorelli. Grazie a questa collaborazione, i cittadini in difficoltà individuati dalle équipe del PNES potranno ritirare gratuitamente nelle farmacie della provincia i medicinali prescritti. La misura include farmaci di fascia A (anche senza note Aifa), di fascia C, prodotti da banco (Otc) e medicinali senza obbligo di ricetta (Sop).

Il servizio è rivolto a fasce di popolazione svantaggiate che rischiano di rinunciare alle cure per motivi economici, tra cui cittadini con Isee inferiore a 10.000 euro, esenti per reddito, indigenti e stranieri con codici Stp o Eni. L’iniziativa punta a rafforzare la medicina di prossimità, sfruttando la rete capillare delle farmacie territoriali per contrastare le disuguaglianze sanitarie.

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