Farine per pizza: le proposte originali e salutari di Tibiona

L’attenzione alla salute e alle scelte alimentari oggi coinvolge anche la pizza, che si reinventa giorno dopo giorno per soddisfare le richieste di tutti. È così che la ricetta si rinnova e si arricchisce di nuove farine, per un prodotto dall’eccellenza superiore che guarda soprattutto alla salute.

La pizza, infatti, oggi riscopre i sapori degli impasti del passato grazie alle farine più tradizionali e poco raffinate, reinventandosi, all’occorrenza, anche con le cosiddette farine speciali. Farine che rispondono a diverse esigenze alimentari, garantendo un benessere indiscusso, e che oggi trovano la loro eccellenza nei prodotti di Tibiona.

Le farine biologiche di Tibiona

Tibiona oggi si conferma il portale online punto di riferimento di chi ama mangiare sano, grazie ad una proposta che vede più di 95 tipologie differenti di farina, pensate per essere impiegate in numerose preparazioni.

Tra alimenti vegani e vegetariani, introvabili o adatti alle intolleranze, lo store dispone infatti di oltre 24.000 articoli, che hanno già conquistato più di 115.000 clienti. La ricca proposta del portale si perfeziona, inoltre, nelle soluzioni dedicate alla panificazione e agli impasti per pizza, che si concretizzano nelle farine biologiche, 100% naturali o senza glutine.

La farina #50sfumaturedicereali

Tra le farine speciali di Tibiona, una delle proposte più interessanti è la farina #50sfumaturedicereali, che deve la sua originalità alla presenza di un mix di 50 tipologie di farine, semi e fiocchi di origine biologica.

Il prodotto può esaltare ogni lavorazione grazie a un gusto che sa di genuino e, a differenza delle altre farine a base di cereali, è totalmente privo di enzimi, additivi e malto tostato, un elemento che conferisce alla farina il tipico colore scuro, ma non le peculiarità di un prodotto integrale.

Grazie alle 50 sfumature di cereali è inoltre possibile ottenere una pizza digeribile, particolarmente ricca di fibre, vitamine e sali minerali, caratterizzata dalla concentrazione di elementi dall’alto valore nutritivo.

Benessere e gusto con la pizza di farina di farro

Tra le proposte che Tibiona dedica agli impasti per pizza, spicca anche la farina di farro spelta setacciata, un prodotto biologico, ottenuto da farro di provenienza italiana, che mantiene tutte le sue caratteristiche grazie a una lavorazione completamente naturale.

Il processo conferisce infatti al prodotto un grado di raffinazione non troppo elevato, permettendo alla farina di mantenere intatto il suo sapore tipicamente rustico. La farina di farro spelta viene utilizzata con successo nell’impasto per pizze in aggiunta alla farina di frumento, una combinazione che permette di ottenere lievitati dal sapore eccellente, ricchi di vitamine, calcio e zinco.

Impasti salutari con la farina di Kamut

Oltre ai ritrovati a base di farro, nella vasta proposta di farine salutari per pizza prodotte e selezionate da Tibiona, trova spazio anche la farina di Kamut, un prodotto che per le sue caratteristiche qualitative oggi è sempre più apprezzata dai consumatori.

Originaria da una particolare varietà di grano egiziano, viene lavorata da Tibiona su pietra o a cilindri, ottenendo rispettivamente un semolato integrale e un prodotto setacciato. Quest’ultimo, in particolare, è quello più adatto alla panificazione e può essere utilizzato da solo o in aggiunta ad altre miscele per ottenere impasti sempre diversi.

La particolarità della farina di Kamut è l’alto contenuto di acidi grassi e amminoacidi, che si affiancano agli effetti benefici dello zinco, del magnesio e della vitamina E.

Tibiona: l’eccellenza della lavorazione

La caratteristica che fa di questa e di tutte le altre farine di Tibiona dei veri e propri concentrati di salute è il processo produttivo: Tibiona è infatti il portale online che nasce da una antica tradizione familiare di mugnai, oggi portata avanti dal fondatore dello store, Aldo Bongiovanni.

Un portale in cui per ogni prodotto spiccano la cura e l’attenzione nel processo produttivo, che hanno inizio sin dalle fasi di selezione delle materie prime e si concretizzano nella macinazione effettuata esclusivamente mediante mulino a pietra vulcanica.

La lavorazione, alimentata da energia fotovoltaica, continua ad affondare le sue radici in una tradizione antica, conferendo al prodotto finito una qualità dal carattere indiscusso.