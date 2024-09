Hanno rubato abbigliamento e prodotti elettronici e per la casa in un negozio, del Centro commerciale “Le Vigne”, a Castrofilippo. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, a conclusione dell’attività investigativa, hanno identificato gli autori della razzia. Si tratta di un trentanovenne e della moglie ventottenne, entrambi canicattinesi, ma da tempo residenti a Castrofilippo.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di furto. La varia refurtiva è stata recuperata e già restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. Il fatto è accaduto l’altra mattina. Eludendo la sorveglianza del personale addetto si sono impossessati di vari prodotti, per svariate centinaia di euro, nascondendoli sotto a quelli indossati e dentro ad una borsa.

Poi hanno guadagnato l’uscita allontanandosi velocemente in auto. Non l’hanno però fatta franca. I militari dell’Arma, raccolta la denuncia del responsabile, e dopo alcune indagini e grazie la visione delle telecamere della videosorveglianza, sono riusciti a risalire ai ladri.