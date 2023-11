E’ accusato di essersi finto maresciallo dei carabinieri per raggirare una quarantottenne di Raffadali in stato di deficienza psichica, appropriandosi dell’abitazione per poi trasferirsi da lei facendosi mantenere. Un pensionato Franco Iacono, di 76 anni, residente nel Lazio ma di origini agrigentine, è stato iscritto nel registro degli indagati e rischia adesso di finire a processo.

La Procura di Agrigento, a firma del pubblico ministero Elenia Manno, gli ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto propedeutico al rinvio a giudizio. Deve rispondere di circonvenzione di incapaci, appropriazione indebita, sostituzione di persona e illecita detenzione di distintivi. L’anziano è difeso dall’avvocato Daniele Re.

Le indagini nei suoi confronti sono scattate la scorsa estate dopo la denuncia presentata ai militari della Stazione di Raffadali. L’anziano, approfittando delle condizioni della donna che soffriva di una grave forma di depressione ansiosa, si sarebbe spacciato carabiniere mostrando a donna e alla madre, un distintivo e una foto che lo ritraeva in divisa. In questo modo si sarebbe fatto consegnare le chiavi della donna e si sarebbe stabilito nell’appartamento .