Secondo l’accusa, avrebbe stipulato contratti di lavoro falsi inoltrati allo sportello unico dell’Immigrazione di Agrigento per quasi 150 immigrati, quasi tutti pakistani. Extracomunitari che avrebbero quindi ottenuto, ma in maniera del tutto illegale visto che non avevano nessuna occupazione, i permessi di soggiorno.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente ai militari dell’Arma del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, a conclusione di un’attività d’indagine relativa ai flussi migratori, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un cinquantaquattrenne, titolare di un’azienda di abbigliamento e tessuti.

L’ipotesi di reato contestata è quella di falso ideologico commesso da privato su documento informatico pubblico finalizzato all’ingresso e permanenza sul territorio dello Stato italiano di stranieri. I contratti di lavoro fasulli – secondo quanto emerge dall’inchiesta avviata nel 2022 – sarebbero stati fatti utilizzando credenziali riconducibili ad una persona che è risultata inesistente.