False assunzioni di immigrati per fargli ottenere il permesso di soggiorno. Cinque le persone, fra Agrigento e Canicattì, destinatarie dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’indagine è stata svolta dalla Guardia di finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. L’avviso di conclusione delle indagini è l’atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. I cinque, indagati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso, avrebbero agito con una cooperativa agricola con sede a Canicattì, poi dichiarata fallita. Una quindicina i migranti, molti dei quali ospiti di strutture d’accoglienza, che avrebbero ottenuto, con questo escamotage, il permesso di soggiorno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp