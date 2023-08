Il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nei confronti di 63 persone. L’inchiesta ruota attorno ad un’azienda agricola di Canicattì di proprietà di Salvatore Giardina che avrebbe dichiarato falsamente la disponibilità di una vasta superficie di terreni. Una truffa commessa in danno dell’Inps per un importo che sfiora i cinquecentomila euro attraverso false attestazioni di disponibilità di terreni per quasi due ettari e assunzioni fittizie di braccianti agricoli. Le indagini sono state svolte dalla Guardia di finanza.

Ecco l’elenco degli indagati: Eduardo Giardina, 50 anni, di Canicattì; Rosario Lo Manto, 68 anni, di Canicattì; Giuseppe Pecoraro, 41 anni, di Agrigento; Maria Lo Grasso, 57 anni, di Riesi; Carmela Russo, 43 anni, di Enna; Salvatore Calì, 42 anni, di Enna; Giacomo Di Vincenzo, 56 anni, di Caltanissetta; Piero Daniele, 49 anni, di Canicattì; Angelo La Mendola, 50 anni, di Canicattì; Maria Concetta Capizzi, 45 anni, di Canicattì; Salvatore Casciano, 45 anni, di Canicattì; Giovanni Cucuzza, 47 anni, di Canicattì; Pietro Capizzi, 55 anni, di Canicattì; Giuseppe Timonelli, 33 anni, di Canicattì; Florentina Georgiana Solomon, 29 anni, della Romania; Tiziana Montagnino, 48 anni, di Canicattì; Gioachino Rinallo, 45 anni, di Canicattì; Gaetano Giardina, 35 anni, di Canicattì; Christian Giardina, 33 anni, di Canicattì; Lillo Messana, 50 anni, di Canicattì; Salvatore Alioto, 55 anni, di Canicattì; Mario Ciccotto, 56 anni, di Grotte; Renato Valentini, 62 anni, di Mezzojuso; Calogero Buttafuoco, 61 anni, di Sciacca; Agostino Brunco, 52 anni, di Canicattì; Antonio Aprile, 56 anni, di Canicattì; Francesco Di Rosa, 43 anni, di Canicattì; Diego Milazzo, 58 anni, di Canicattì; Diego Messina, 59 anni, di Canicattì; Carlo Milazzo, 31 anni, di Canicattì; Luca Montaperto, 23 anni, di Licata; Costantin Romanescu, 46 anni, della Romania; Emanuele Urso, 27 anni, di Canicattì.

Ed ancora Santo Sanguinè, 61 anni, di Canicattì; Luciano Pappalardo, 27 anni, di Mussomeli; Bruno Massaro, 41 anni, di Canicattì; Antonino Milazzo, 34 anni, di Canicattì; Vincenzo Messina, 37 anni, di Canicattì; Diego Aprile, 31 anni, di Canicattì; Salvatore Urso, 61 anni, di Camastra; Antonella Urso, 38 anni, di Naro; Leonardo Condello, 51 anni, di Canicattì; Lusnay Alfonso, 44 anni, di Canicattì; Calogero Amico, 31 anni, di Caltanissetta; Silvana Lo Forte, 45 anni, di Enna; Valentina Salvaggio, 39 anni, di Enna; Gaspare Andrea Toscano, 39 anni, di Enna; Maria Concetta Patrizia Di Perri, 52 anni, di Enna; Francesco Corvo, 53 anni, di Pietraperzia; Maria Rocca Cava Bongiovanni, 50 anni, di Pietraperzia; Davide Giuseppe Barresi, 27 anni, di Barrafranca; Gabriela Huma, 47 anni, della Romania; Calogero Massaro, 54 anni, di Canicattì; Giovanni Di Gricoli, 51 anni, di Canicattì; Tonja Drogo, 43 anni, di Canicattì; Maurizio Giorgio, 56 anni, di Canicattì; Alexandra Havlinova, 52 anni, della Repubblica Ceca; Giuseppa La Lomia, 38 anni, di Canicattì; Marco Lentini, 37 anni, di Canicattì; Giuseppe Spampinato, 43 anni, di Canicattì; Salvatore Giardina, 61 anni, di Canicattì; Diego Piazza, 76 anni, di Canicattì.