Fake news su dimissioni coordinatori provinciali di Italia Viva

Abbiamo appreso da un post su facebook la falsa notizia delle nostre dimissioni. Gli autori stiano tranquilli, non esaudiremo questo loro desiderio. Peraltro, siamo in piena attività e preannunciamo prossime interessanti iniziative.

L’occasione è gradita per invitare chi lo desiderasse a formulare proposte di carattere socio-economico da sottoporre alla deputazione regionale e nazionale, in questo periodo in grande attività, con impegno e passione, per promuovere importanti iniziative legislative per lo sviluppo e la crescita anche delle comunità della nostra provincia. Per questo li ringraziamo affettuosamente. Ad affermarlo sono stai i coordinatori provinciali di Agrigento Natalia Re, Vito Ferrantelli.