Faida asse Favara-Belgio, indagato a giudizio per riciclaggio

Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Nicotra, 38 anni di Favara, arrestato lo scorso settembre, e poi estradato nell’ambito dell’operazione “Mosaico”, che ha fatto luce sulla faida sull’asse Favara-Belgio.

In questo procedimento Nicotra, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato di riciclaggio. L’udienza preliminare è stata fissata per l’11 marzo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano.

La vicenda riguarda una Fiat Panda, ritrovata e sequestrata nel magazzino del favarese, in via Torino, la sera del tentato omicidio, quando rimase ferito a colpi di Kalashnikov, in un agguato avvenuto lo scorso 23 maggio del 2017.