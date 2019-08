FAI FESTA, eventi al Giardino della Kolymbethra

Il capo delegazione FAI di Agrigento annuncia che si svolgerà Lunedì 19 Agosto alle 11,00 presso la sala conferenze di Casa Sanfilippo , sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “FAI FESTA” , in programma mercoledì 21 Agosto presso il Giardino della Kolymbethra.

La manifestazione è organizzata dalla Delegazione FAI di Agrigento e dal FAI – Giardino della Kolymbethra, e si svolge con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ed il prezioso contributo di Cantine CVA di Canicattì

Nell’occasione verrà illustrato il programma della Manifestazione, che prevede:

· l’apposizione di una targa per ricordare, con immutato affetto ed immensa stima, il fondatore della Delegazione FAI di Agrigento, Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni;

· diversi Momenti Musicali con protagonisti giovani talenti che ci accompagneranno con brani pianistici e famose arie liriche, seguendo le magiche atmosfere del tramonto, fino alla sera;

· Spazi per la degustazione di prodotti tipici Siciliani.

Vista l’importanza dell’evento si auspica la Vostra partecipazione.

Cordialmente