Fabrizio Massimo Bramati ricorda il proprio passato in biancazzurro

L’ex centrocampista dell’Akragas Fabrizio Massimo Bramati (oggi in forza alla Paganese in Serie C), non dimentica il passato . In una recente intervista rilasciata al giornale “Il Calciatore ”, il centrocampista ricorda una partita giocata nella stagione 2016-17.

Quell’anno la formazione biancazzurra allenata da mister Di Napoli, riuscì a centrare un’insperata salvezza battendo il Melfi nel playout e Bramati (arrivato nel gennaio precedente) , fu uno degli artefici di tale impresa.

Entrambe le partite finirono sul risultato di pareggio-0 a 0 all’andata e 1 a 1 al ritorno- facendo esplodere di gioia l’Esseneto, che potè cosi festeggiare insieme ai propri beniamini quel traguardo.

abdf36b0-2ece-4145-81c3-24ed1e205d4d