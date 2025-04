Dopo avere svelato i primi grandi nomi della stagione, Brunori Sas, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, un nuovo imperdibile appuntamento arricchisce il cartellone dell’estate agrigentina. Enzo e Federico Bellavia confermano che il 20 agosto, alla Live Arena dello Sport Village ad Agrigento, sarà protagonista Fabri Fibra con una tappa del suo Festival Tour 2025.

Il rapper più iconico della scena italiana porterà sul palco tutta l’energia dei suoi successi – da Applausi per Fibra a Tranne Te, da Pamplona fino ai brani più recenti – Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

I biglietti saranno disponibili su tutti i circuiti abituali e presso la biglietteria dello Sport Village a partire dalle 18 di venerdì 11 aprile.

