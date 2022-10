Fabio La Felice è stato nominato Coordinatore Politico Provinciale dell’Udc. “Ringrazio per la fiducia il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, Decio Terrana- commenta-. Amo quella parte semplice della politica, quella che mi da l’entusiasmo nel farla”. E La Felice e Terrana esprimono solidarietà per il vile attentato delinquenziale perpetrato nei confronti del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino.