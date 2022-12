Fabio Concato incanta il pubblico del Teatro Pirandello. VIDEO

Concato: in quarantacinque anni di professione non mi era mai successo di cantare al Pirandello. Sono felicissimo. Ancora una serata magica al Pirandello con Fabio Concato in concerto. Un altro debutto assoluto voluto dalla Fondazione Pirandello e di cui ci ricorderemo.

Ieri sera l’artista ha incantato tutti per circa due ore, proponendo i suoi piu grandi successi. Il pubblico agrigentino ha risposto meravigliosamente, dapprima con il sold out al botteghino e poi con lunghi applausi e standing ovation.

Concato il 21 dicembre del 2012 aveva preso parte al Concerto di Natale, organizzato dalla Fondazione AGireinsieme. Tanti gli artisti famosi che si accicendarno sul palco del Palamoncada di Porto Empedocle.