“Fa Bene Sicilia – l’e-commerce ad alto impatto sociale” inaugura la sua attività

“Fa Bene Sicilia” è una cooperativa sociale di comunità con sede ad Agrigento, costituita nel maggio 2021 per promuovere un’economia del cibo buono e giusto. Da maggio ad oggi per la cooperativa sono stati mesi di intensa preparazione ad un’attività di commercio equo, etico e sostenibile attraverso cui realizzare percorsi di inserimento lavorativo con persone in situazione di fragilità: il commercio come strumento per creare lavoro, un lavoro che ha cura delle fragilità; e la spesa delle famiglie siciliane come strumento per ridurre le disuguaglianze di opportunità. Per fare ciò, Fa Bene Sicilia ha sviluppato il suo e-commerce (disponibile all’indirizzo www.fabenesicilia.org) con un’offerta di prodotti della filiera siciliana di eccellenza: prodotti agroalimentari e di cosmesi naturale di aziende selezionate solo a seguito di un accurato processo di valutazione. Si vogliono infatti valorizzare quei produttori locali che operano rispettando i criteri di: qualità, innovazione, eticità e legalità, sostenibilità ambientale e sociale. Scoperti e selezionati prodotti di qualità a 360 gradi per le famiglie siciliane. Inoltre, fabenesicilia.org vuole essere un’e-commerce di prossimità promuovendo l’acquisto tramite Gruppi di Acquisto Familiari: comunità di famiglie che si riuniscono virtualmente per fare la propria spesa responsabile, e fisicamente nelle attività di animazione educative, ricreative ed esperienziali a loro rivolte. In linea con questo, Fa Bene Sicilia, sin dalla sua inaugurazione, vuol promuovere i legami comunitari realizzando un tour di eventi di lancio in diverse città siciliane e con Agrigento come prima tappa. L’e-commerce fabenesicilia.org viene inaugurato venerdì 4 marzo alle ore 18.00 presso gli spazi della Fondazione Mondoaltro – via Barone 2/A. In questa sede, verrà presentata l’attività della Cooperativa Fa Bene Sicilia, il suo ecommerce ad alto impatto sociale, verrà lanciata una promozione speciale per i primi clienti. Il tutto seguito da una degustazione dei prodotti con l’Attestazione di Qualità di Fa Bene Sicilia e con attività di animazione per i bambini. Fa Bene Sicilia, per generare attraverso la propria spesa un impatto positivo sull’ambiente, la comunità, le famiglie, ricercando qualità, genuinità e peculiarità dei territori. Fa Bene Sicilia è un progetto di sviluppo ideato e promosso dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani. L’evento di inaugurazione è realizzato in collaborazione con i partner: Al Kharub Cooperativa Sociale, Confcooperative Sicilia, Condotta Slow Food di Agrigento, Fondazione Mondoaltro, Legambiente Sicilia.