Ezio D’Errico, conferenza di Beniamino Biondi all’Accademia delle Belle Arti di Agrigento

Ezio D’Errico. Il più grande scrittore nato ad Agrigento dopo Pirandello. Una conferenza di Beniamino Biondi si è tenuta Giovedì 17 settembre, all’ Accademia delle Belle Arti di Agrigento. Guarda il video

“Quasi nessuno conosce questo autentico genio, che la sorte ha voluto far nascere ad Agrigento. Sfortunato in vita, avendo dato al teatro italiano una profondità di respiro e un’acutezza di analisi che non vennero comprese, lo fu ancora di più dopo la sua morte, quando venne dimenticato, sparito dalle scene e dai cataloghi. Ancora oggi si attende la sua riscoperta, e nel merito della sua figura ho raccolto numerosi materiali che lo riguardano, attorno ai quali sto lavorando per una pubblicazione saggistica sulla sua opera di drammaturgo – la prima in Italia – e per la riedizione e la messinscena delle sue opere”.

BENIAMINO BIONDI