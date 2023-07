Dal 7 luglio, Agrigento è in fermento grazie alla straordinaria presenza dell’Extreme Motor Show di Vanny Zoppis. L’acclamato spettacolo automobilistico ha già catturato l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico, regalando emozioni e adrenalina pura.

L’arena con il parco auto, situata nel parcheggio di Cugno Vela, quartiere di Villaseta, è diventata il centro di attrazione per gli amanti dell’automobilismo acrobatico. Lo show è previsto fino al 17 luglio. Il team Zoppis, composto da esperti stuntmen e controfigure di cinema e televisione, vanta una combinazione di esperienza e talento, in cui spicca la grintosa ventenne stuntwoman Elvane Zoppis, stupiranno il pubblico con acrobazie mozzafiato.

Le performance includono equilibri su due ruote, superamento di ostacoli, raccolta di oggetti da terra e sorprendenti manovre di drift e testa coda a grande velocità con le BMW. Inoltre, per i più piccoli, ci sarà una fantastica sorpresa con le repliche dei celebri personaggi del film d’animazione “Cars”

L’Extreme Motor Show rappresenta un’esperienza unica per gli appassionati di motori e per coloro che desiderano vivere un’emozione travolgente. Ha tenuto tutti con il fiato sospeso l’esibizione senza timore sul tetto dell’auto, superando un muro di fuoco. Inoltre, non mancherà l’impressionante Monstertruck Americano, soprannominato lo “schiaccia-macchine”.

Non perdete l’opportunità di assistere a questo spettacolo straordinario che ha già conquistato il cuore degli agrigentini. Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare il numero 3894976965 o consultare la pagina Facebook EXTREME MOTOR SHOW. Preparatevi ad essere travolti dall’adrenalina e dall’incredibile abilità dei piloti che vi lasceranno senza fiato con le loro incredibili performance.