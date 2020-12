Ex sindaco di Agrigento è assessore Regionale agli enti locali

L’ex sindaco di Agrigento è il nuovo assessore regionale della giunta di Nello Musumeci. Marco Zambuto sarà l’assessore agli Enti locali e alla Funzione pubblica. Insieme a Zambuto in giunta anche il mazarese Toni Scilla. I due nuovi assessori giureranno domattina. Si rinnova così la squadra di governo dopo il rimpasto chiesto da Forza Italia. Una soluzione in grado di risolvere le questioni di campanile interne agli agli azzurri ma che crea un “caso quote rosa”. Con Bernardette Grasso fuori dalla giunta, infatti, il governo Musumeci ha il fianco scoperto in termini di presenze femminili. Per questo si era fatta strada l’ipotesi di inserire in squadra la saccense azzurra Maria Antonietta Testone. Scilla, ex deputato regionale fedelissimo di Gianfranco Micciché anche ai tempi di Grande Sud, andrà all’Agricoltura. Dimissionari Edy Bandiera e Bernardette Grasso.

Apprendo con vero piacere la notizia che il mio amico Marco Zambuto è stato appena nominato assessore regionale alle Autonomie locali dal presidente della Regione Musumeci. Ne riconosco da tempo le qualità umane, professionali e politiche e non mi piaceva che nell’ultima campagna elettorale, ci siamo trovati in posizioni di competizione, anche se mai di rivalità. Ci siamo incontrati più volte nei mesi della campagna elettorale e sono stati sempre selfie e abbracci a dimostrazione che il nostro rapporto personale era ed è improntato al rispetto e alla lealtà. Nell’augurargli ora un sereno e proficuo lavoro, spero che nel nostro nuovo rispettivo ruolo, possiamo collaborare nell’interesse della Sicilia e degli agrigentini.