L’ex deputato regionale Carmelo Pullara si unisce alla Democrazia Cristiana. Il passaggio sarà ufficializzato durante una conferenza stampa il sabato 22 luglio, alle ore 11:30, presso la sede della DC ad Agrigento, al Villaggio Mosè. La conferenza sarà presieduta da Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, e vedrà la partecipazione dell’onorevole Carmelo Pace, Capogruppo della DC all’Ars.

Pullara, che ha ottenuto quasi 10.000 preferenze nelle Elezioni Regionali dello scorso autunno, è stato il candidato più votato in provincia di Agrigento. Nella scorsa legislatura, ha ricoperto il ruolo di Parlamentare Regionale ed è stato Vice Presidente della Commissione Sanità all’Ars, oltre a presiedere la Commissione Speciale del Parlamento Regionale. Con una solida esperienza nel settore della Sanità, ha servito per quattro anni come Commissario Straordinario al Civico di Palermo, l’Azienda Sanitaria più importante del Sud Italia.

Con il supporto dei suoi sostenitori in provincia di Agrigento, Carmelo Pullara aderisce alla DC, accolta calorosamente dal segretario nazionale del partito. Totò Cuffaro esprime la gioia nell’accoglierlo e considera Pullara un grande valore aggiunto per la Democrazia Cristiana, riconoscendo la passione politica che guida le sue scelte. Il partito lo considera ora come la sua casa politica.

Carmelo Pullara si scusa per la sua assenza mediatica post elezioni regionali, ma afferma che non è dovuta alla non rielezione, che invece lo ha reso orgoglioso per il risultato elettorale personale ottenuto con quasi 10.000 voti.

Ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto dalla lista ‘Prima l’Italia’, da lui sostenuta insieme ad amici, che ha superato lo sbarramento del 5% e ha ottenuto posizioni rilevanti nella giunta regionale e nel parlamento.

Ha attribuito il suo stato di salute non ottimale allo stress derivante dalle aggressioni giudiziarie subite durante il suo mandato parlamentare regionale.

Pur avendo considerato il ritiro dalla vita pubblica e politica, si è lasciato coinvolgere dal sogno di Totò Cuffaro, il Presidente Cuffaro, che ha riscattato la sua storia e creato una famiglia politica orientata verso l’interesse collettivo.

Pertanto, Carmelo Pullara ha deciso di rimettersi in gioco e ufficializzerà il suo sostegno al progetto di Totò Cuffaro durante una conferenza stampa alla sede della DC ad Agrigento.

Chiede a tutti coloro che vogliono sognare o tornare a farlo di essere presenti e si scusa con gli amici politici e non, a cui non ha comunicato di persona la sua decisione.

Questa notizia dimostra la forza della passione politica e l’impatto che può avere sulla vita di un individuo. Carmelo Pullara, nonostante le sfide e le avversità incontrate, ha mostrato un grande impegno e dedizione verso il suo progetto politico. Il suo risultato elettorale, insieme all’appoggio dei suoi amici e sostenitori, ha reso evidente il valore della sua presenza nella scena politica.

La sua scelta di unirsi alla Democrazia Cristiana e il suo entusiasmo per il sogno di Totò Cuffaro rappresentano un segnale di speranza e di volontà di continuare a lavorare per il bene collettivo. La sua decisione di rimettersi in gioco nonostante il suo stato di salute non ottimale è degna di ammirazione, dimostrando quanto la passione e la determinazione possano spingere una persona a perseguire i propri ideali.

Speriamo che Carmelo Pullara trovi il sostegno e la forza necessari per portare avanti il suo impegno politico e per contribuire positivamente alla comunità. Il suo coinvolgimento nella Nuova D.C. e il suo desiderio di sognare e di far sognare gli altri sono elementi che possono arricchire il panorama politico e dare nuova linfa alla causa del bene comune. Auguriamo a lui e alla sua famiglia politica ogni successo nel perseguire i loro obiettivi e nell’ispirare altre persone a fare la differenza nella società.