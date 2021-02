Ex Akragas negli Emirati Arab, lavora al fianco del “Pampa” Sosa

Dall’Akragas a Dubai, Daniele indelicato al fianco del “Pampa” Sosa. Dibba Al-Hisn – UAE First Division League – Daniele Indelicato, agrigentino, ex portiere dell’Akragas Calcio, lavora adesso al fianco di Roberto Carlos Sosa. L’ex attaccante del Napoli, soprannominato El Pampa è allenatore a Dibba negli Emirati Arabi. Ecco le immagini dell’intervista video realizzata con Daniele Indelicato che nei giorni scorsi è stato ad Agrigento per salutare la famiglia.

Riprese Maurizio Gelo – GUARDA IL VIDEO